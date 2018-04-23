13:31 23.04.2018 | Политика | Новости
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В Сирию из РФ перешлют зенитно-ракетный комплекс

Из Российской Федерации бесплатно в Сирию доставят зенитно-ракетный комплекс РСК С-300 для поражения на различные цели на высотах от меньших до целей до 75-200 километров. Сирийский режим не обладает необходимыми средствами, чтобы приобрести такое вооружение самостоятельно. 

В Сирию из РФ перешлют зенитно-ракетный комплекс

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в скорейшем времени Москва запустит поставки режиму Башара Асада системы ПВО С-300, что позволит Сирии создать эшелонированную систему ПВО.

Применяя флот или транспортную авиацию, из России уже были переброшены в Сирию все необходимые элементы системы С-300, среди которых радары, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки.

До этого в 2010 году Москва и Дамаск подписывали контракт на поставку четырех дивизионов систем ПВО С-300ПМУ2, но из-за начала гражданской войны в Сирии были отправлены лишь радары соответствующих систем.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", власти американского государства совместно с правительством Британии продолжат противодействовать использованию химоружия в Сирии


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