В Сирию из РФ перешлют зенитно-ракетный комплекс

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в скорейшем времени Москва запустит поставки режиму Башара Асада системы ПВО С-300, что позволит Сирии создать эшелонированную систему ПВО.

Применяя флот или транспортную авиацию, из России уже были переброшены в Сирию все необходимые элементы системы С-300, среди которых радары, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки.

До этого в 2010 году Москва и Дамаск подписывали контракт на поставку четырех дивизионов систем ПВО С-300ПМУ2, но из-за начала гражданской войны в Сирии были отправлены лишь радары соответствующих систем.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", власти американского государства совместно с правительством Британии продолжат противодействовать использованию химоружия в Сирии.