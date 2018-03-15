По словам лидера организации, он надеется, что новое руководство России активно работало над преодолением политических разногласий с Западом и реактивировало партнерство с Евросоюзом.

Также Бюхеле не сомневается в победе Путина, и призывает его к масштабным экономическим преобразованиям.

По его мнению, рост невозможно достичь используя старые методы, при этом отставая по уровню экономики от ЕС и Китая.

"Свой, вероятно, последний президентский срок Путин должен использовать для того, чтобы значительно сократить отставание России от развитых индустриальных стран", - убежден глава Восточного комитета.

Бюхеле добавил, что Германия продолжает считать Россию "стратегическим партнером" и стремится к установлению единого экономического партнерства от "Лиссабона до Владивостока".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин намерен отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию.