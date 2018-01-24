МИД призывает международные организации принять меры для освобождения Сущенко

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Согласно ее словам, в настоящее время правительство Российской Федерации продолжает хаотично пренебрегать правом украинских журналистов работать в этой стране.

"Призываем международные организации принять меры для освобождения журналиста Сущенко", - написала Беца.

Кстати, Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.