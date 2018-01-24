МИД призывает международные организации принять меры для освобождения Сущенко

Министерство иностранных дел Украины дало поручение международным организациям в ближайшие время принять меры, чтобы освободить украинского представителя СМИ Романа Сущенко.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Согласно ее словам, в настоящее время правительство Российской Федерации продолжает хаотично пренебрегать правом украинских журналистов работать в этой стране.
"Призываем международные организации принять меры для освобождения журналиста Сущенко", - написала Беца.
Кстати, Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.