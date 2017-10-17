Мингарелли пообещал донести до ЕС позицию Украины по закону об образовании

Как говорится в сообщении на сайте украинского минобразования.

В ходе встречи Гриневич подчеркнула, что вопрос имплементации языковой статьи закона об образовании будет согласовываться в двусторонних переговорах с представителями национальных меньшинств.

По ее словам, в дошкольном обучении и начальной школе обучение будет проходить на родном языке.

С пятого класса начинает постепенно увеличиваться процент - а в старшей школе этот процент должен вырасти до 60 - предметов, которые изучаются на государственном языке.

"Мы понимаем вашу аргументацию и готовы донести эту позицию до Брюсселя", - заявил Мингарелли.

Посол ЕС на Украине выразил сожаление, что ситуация вокруг закона вышла на уровень скандала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.