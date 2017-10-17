14:37 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мингарелли пообещал донести до ЕС позицию Украины по закону об образовании

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и министр образования Украины Лилия Гриневич обсудили новый закон об образовании. Который вызвал дипломатический скандал, посол ЕС согласился донести аргументы Киева до руководства Евросоюза.

Мингарелли пообещал донести до ЕС позицию Украины по закону об образовании

Как говорится в сообщении на сайте украинского минобразования.

В ходе встречи Гриневич подчеркнула, что вопрос имплементации языковой статьи закона об образовании будет согласовываться в двусторонних переговорах с представителями национальных меньшинств.

По ее словам, в дошкольном обучении и начальной школе обучение будет проходить на родном языке.

С пятого класса начинает постепенно увеличиваться процент - а в старшей школе этот процент должен вырасти до 60 - предметов, которые изучаются на государственном языке.

"Мы понимаем вашу аргументацию и готовы донести эту позицию до Брюсселя", - заявил Мингарелли.

Посол ЕС на Украине выразил сожаление, что ситуация вокруг закона вышла на уровень скандала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон. 


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