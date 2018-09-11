"В голове – туман, тело немеет": у Сенцова началась гипоксия

Так, в своем посте Денисова рассказала, украинец уже написал завещания на свое творчество. Кроме того, он продолжает упорно боротся за судьбы всех политзаключенных.

"Мозгу и сердцу Олега не хватает кислорода. От этого в голове туман, все тело немеет", – заявила она.

Также Денисова добавила, что не верит ни одному слову РФ, где делают только делают громкие заявления, официального подтверждения которым нет. "Олег Сенцов на грани.

"Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я хочу убедиться в том, что он получил необходимую помощь. Именно поэтому в очередной раз обращаюсь к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", – подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе рассказал, что состояние здоровья заключенного в Российской Федерации украинского режиссера Источник">Олега Сенцова ухудшилось, ему трудно вставать с постели.