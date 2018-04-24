Жертвами наезда в Торонто стали девять человек - ФОТО, ВИДЕО

Заместитель шефа городской полиции Торонто Питер Юэн сообщил, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в столице Канады, который произошел накануне в понедельник, 23 апреля, погибли девять человек. Еще 16 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. При этом пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Как рассказал министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл, инцидент произошел в заключительный день министерской встречи G7 в Торонто, однако нет информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Водитель микроавтобуса арестован. Во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом. По неподтвержденным данным, это канадец курдского происхождения.

Вместе с тем следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию происшествия в Торонто. По их мнению пока нет никаких оснований полагать, что инцидент был простым дорожно-транспортных происшествием.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в канадской столице.

Как сообщал УРА-Информ, водитель пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, полиция также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд.