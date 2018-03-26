Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

В частности, как сообщают российские СМИ, из вентиляционных шахт идет густой черный дым. Вместе с тем по последним данным число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек.

На данный момент спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв. При этом глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков отметил, что из общего числа обнаруженных тел опознаны только 15 человек.

Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается, - заверил он.

Пучков также подтвердил, что в торговом центре "Зимняя вишня" снова началось задымление. Оно было вызвано, по его словам, тем, что тление в завалах "перешло в активную фазу, Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказал глава российского МЧСа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.