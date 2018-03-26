12:32 26.03.2018 | Происшествия | Новости
100189582:Polishuk

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

Пожар в Кемерово продолжается. В понедельник утром, 26 марта, в пострадавшем от пожара торговом центре снова началось задымление.

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

В частности, как сообщают российские СМИ, из вентиляционных шахт идет густой черный дым. Вместе с тем по последним данным число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек.

На данный момент спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв. При этом глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков отметил, что из общего числа обнаруженных тел опознаны только 15 человек.

Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается, - заверил он.

Пучков также подтвердил, что в торговом центре "Зимняя вишня" снова началось задымление. Оно было вызвано, по его словам, тем, что тление в завалах "перешло в активную фазу, Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказал глава российского МЧСа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.


Поделиться
Читайте также:
 
В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31 Украинские запасы угля снизились в очередной раз Порошенко подписал документ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив