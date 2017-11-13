В Херсоне по итогам обвала на комбинате погиб мужчина

Такие данные недавно распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно этой информации – сотрудник охранной фирмы 12-го ноября рассказал работника ГСЧС, что на пл. Дубинды, 1 было разрушение конструкций из железобетона. Оказалось, что некий мужчина разбирал конструкции на крыше четвертого этажа здания бывшего хлопчатобумажного комбината. В итоге возник обвал.

На месте обнаружили тело мужчины, которого привалило частями перекрытия. В итоге силовиками ГСЧС были проведены работы по изъятию тела погибшего человека.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в Чернигове произошел обвал здания общежития.