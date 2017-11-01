13:49 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове подрались футбольные болельщики

В Харькове в пивном пабе "Стена" между собой подрались украинские и нидерландские болельщики. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

В Харькове подрались футбольные болельщики

Правоохранителям поступил вызов о драке в пабе на улице Рымарской около 11 часов вечера. Правоохранители зачистили помещение паба и задержали около 52 человек. Все задержанные находятся в Шевченковском отделе полиции города.

Как выяснилось, арестованные украинцы оказались представителями одной из фанатских групп ультрас. Подробные детали и обстоятельства конфликта уточняются.

Ранее на стадионе "Днепр-Арена" во время матча 16-го тура второй лиги фанаты футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1", а сами болельщики устроили массовую потасовку.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Пустомытовском районе Львовской области произошел конфликт между футбольными фанатами и полицейскими.


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