В Харькове подрались футбольные болельщики

Правоохранителям поступил вызов о драке в пабе на улице Рымарской около 11 часов вечера. Правоохранители зачистили помещение паба и задержали около 52 человек. Все задержанные находятся в Шевченковском отделе полиции города.

Как выяснилось, арестованные украинцы оказались представителями одной из фанатских групп ультрас. Подробные детали и обстоятельства конфликта уточняются.

Ранее на стадионе "Днепр-Арена" во время матча 16-го тура второй лиги фанаты футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1", а сами болельщики устроили массовую потасовку.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Пустомытовском районе Львовской области произошел конфликт между футбольными фанатами и полицейскими.