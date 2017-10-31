18:54 31.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Ливии в результате авиаудара погибли 12 человек

В городе Дерна в Ливии в результате авиаудара погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом пишет агентство Agence France-Presse.

В Ливии в результате авиаудара погибли 12 человек

По информации ведомства, взрыв произошел в городе Дерна под "крепостью джихадистов".

Как сообщают медики, что большинство жертв, включая женщин и детей, из одной семьи.

В данный момент неизвестно, кто нанес авиаудар. Войска, подконтрольные верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ливии Халифу Хафтару, которые осаждают огород в течение нескольких месяцев, не заявляли об ответственности за случившееся.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области  прогремел взрыв. Тут неизвестный бросил две гранаты РГД-5 в частный дом. В результате инцидента ранения получила 60-летняя женщина. Местные жители сообщали, что в селе Мусиевка Миловского района, во двор и в окно жилого дома неизвестный бросил гранаты.


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