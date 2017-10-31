В Ливии в результате авиаудара погибли 12 человек

По информации ведомства, взрыв произошел в городе Дерна под "крепостью джихадистов".

Как сообщают медики, что большинство жертв, включая женщин и детей, из одной семьи.

В данный момент неизвестно, кто нанес авиаудар. Войска, подконтрольные верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ливии Халифу Хафтару, которые осаждают огород в течение нескольких месяцев, не заявляли об ответственности за случившееся.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области прогремел взрыв. Тут неизвестный бросил две гранаты РГД-5 в частный дом. В результате инцидента ранения получила 60-летняя женщина. Местные жители сообщали, что в селе Мусиевка Миловского района, во двор и в окно жилого дома неизвестный бросил гранаты.