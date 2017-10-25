В Кропивницком людей покусал бешеный кот

Такие данные недавно распространила пресс-служба Кировоградского лабораторного центра. Согласно данным – по итогам проведенной экспертизы лабораторией ветеринарной медицины – у домашнего кота наличие бешенства подтвердилось. Кот проживал в районе Ново-Николаевки.

На данный момент всем пострадавшим от его укусов был назначен курс прививок против бешенства. Также выполняются обходы по дворам – с целью выявления всех тех, кто недавно пострадал от укусов животных.

Как сообщал УРА-Информ, случай бешенства недавно зафиксировали в одном из районов Киева.