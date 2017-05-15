В Донецкой области погиб шахтер

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщает, что на шахте "Центральная", которая является подразделением государственного предприятия "Мирноградуголь", смертельно травмировался машинист подземных установок.
В сообщении говорится, что мужчина выполнял работы повышенной опасности.
Однако сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Сообщается, что в настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели шахтера.
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