В Донецкой области погиб шахтер

В сообщении говорится, что мужчина выполнял работы повышенной опасности.

Однако сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Сообщается, что в настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели шахтера.

Ранее УРА-Информ передавал, что в Тернопольской области двое детей погибли при пожаре.