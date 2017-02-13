В Алтае в озеро упал вертолет с чиновниками

Летательный аппарат упал в озеро Телецкое в Алтайской республике. На его борту во время падения находилось пять человек.

Среди них бывший вице-премьер республики Анатолий Банных. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в экстренных службах региона, за штурвалом вертолета мог быть один из руководителей Heliport Moscow Дмитрий Ракицкий. На борту также находилась его жена Елена и двое их детей.

Там также могла быть заместитель генерального директора Heliport Moscow по продаже Мария Козинцева. Эту же информацию подтвердила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

По данным организации Robinson R66 не был экскурсионным, а маршрут пролегает над территорией Алтайского заповедника. Вместе с тем по информации АОПА, на борту не было несовершеннолетних пассажиров.

Напомним, Анатолий Банных был среди четырех пассажиров, которые выжили после крушения Ми-171, разбившегося на Алтае 9 января 2009 года.

Как сообщал УРА-Информ, тогда погибли семь человек, в числе которых полномочный представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Следствие позже установило, что чиновники с вертолета вели охоту на архара. Тогда вертолет столкнулся со склоном горы Черная из-за ошибки пилота.