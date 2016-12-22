В Красногоровке сгорела сауна, погибли три человека

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

"На месте вызова спасатели установили, что пожар возник в здании сауны, а в здании наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела 3 мужчин без признаков жизни. Пожар площадью 47 кв. м был локализован в 18:11, а в 18:35 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В данный момент спец-службы устанавливают причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее в Закарпатской области загорелись склады пиломатериалов частного деревообрабатывающего предприятия.