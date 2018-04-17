Почему беженцы продают свои документы

Йорг Дил, Тарек Келло, Ансгар Сименс, Der Spiegel

В интернете беженцы превращают свои немецкие документы в деньги, и в свете проблемы торговли документами немецкие власти в общем-то беспомощны, пишут журналисты Der Spiegel Йорг Дил, Тарек Келло и Ансгар Сименс.

Торговля настоящими документами беженцев процветает, прежде всего, в интернете. В Facebook существуют группы, в которых встречаются продавцы и покупатели документов, общаются они, как правило, на арабском. Так, один из продавцов предлагает купить у него пакет документов, состоящий из вида на жительство сроком на три года, загранпаспорта и карточки медицинского страхования за 1 тыс. долларов. Главное, чтобы покупатель был внешне похож на продавца, чтобы фото не вызвало подозрений.

Немецким службам безопасности об этом явлении известно не первый день. В конфиденциальном аналитическом документе федеральной полиции, который оказался в распоряжении издания, говорится: "Главным образом немецкие документы предлагаются к продаже в соцсетях". Как правило, идет о документах "признанных соискателей на статус беженцев".

Согласно данным учреждения, в первую очередь сирийцы все чаще заявляли с конца 2016 года о потере своих европейских документов, подтверждающих статус беженца, в посольствах европейских государств в Турции. Предположительно "документы продавались либо передавались дальше иным способом". Покупателями документов чаще всего являются другие сирийцы, которые хотят попасть в Германию, говорится в статье.

Согласно внутреннему расследованию полиции, торговля документами осуществляется, в первую очередь, в Греции. Оттуда с этими документами можно без дополнительного пограничного контроля улететь в Стокгольм, Франкфурт или Амстердам.

"Прием достаточно прост: признанные в Германии беженцы отправляются в сторону Турции. Где-то по пути они продают свои документы и запрашивают в немецких консульствах новые, если хотят вернуться в страну временного пребывания, либо продолжают свой путь на родину без документов", - поясняют авторы публикации.

Покупатели документов используют их, чтобы, наоборот, попасть в Германию. По данным МВД Германии, федеральной полицией было зафиксировано в прошлом году 554 случая (в 2016 году - 460) использования подлинных документов для незаконного въезда в Германию.

В результате масштабной операции, проведенной Европолом прошлой осенью, были выявлены сотни аккаунтов в соцсетях, через которые осуществлялась торговля документами. К покупке предлагались настоящие паспорта по цене от 500 евро, удостоверения личности от 200 евро и водительские права от 150 евро.

По данным федерального управления уголовной полиции, в некоторых выявленных случаях немецкими удостоверениями беженцев воспользовались даже лица, подозреваемые в террористической деятельности, чтобы под чужим именем попасть в ФРГ, передает издание.

"Если вы полностью можете идентифицировать себя с другой личностью, потому что вы располагаете всеми соответствующими документами, это будет обнаружено только в малом количестве случаев", - говорит один из высокопоставленных сотрудников уголовной полиции.

Как сообщает министерство по делам беженцев в Дюссельдорфе, те, кто обращается за статусом беженца, сдают отпечатки пальцев при первом обращении в ведомство. Однако затем они не подлежат сравнению: повторное снятие отпечатков пальцев необходимо только при запросе новых документов.

Глава комиссии Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер требует введения жестких санкций для мошенников. По данным полиции, сделки с документами на практике никогда не имели для их участников никаких последствий, связанных с их статусом иностранных граждан, отмечает издание.

Источник: Инопресса