22:32 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Уголь с Донбасса Россия продает в Турцию и Польшу, - Климкин

Украина имеет на сегодняшний день все обоснованные подозрения, что Российская Федерация продает украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

Уголь с Донбасса Россия продает в Турцию и Польшу, - Климкин

Россия смешивает украинский уголь со своим, чтобы нельзя было "химически обнаружить" такого факта. Об этом в четверг, 25 октября, во время брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, махинацию не так просто обнаружить, поскольку это сложный микс. Потом уголь идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел также и в Польшу, - пояснил министр, добавив что он уже обсудил этот вопрос с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия через фирмы-прокладки продает в Европе уголь, который она ворует с оккупированных территорий Донецкой в Луганской областей. Это доказать трудно, но вполне возможно. Такое мнение в среду вечером, 16 августа, в эфире одного из украинских телеканалов высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.


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