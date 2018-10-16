12:55 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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По всей Украине наблюдается сокращение производства молока

За три квартала 2018 года в Украине произведено 7,9 млн.тонн. сырого молока, что на 2% меньше аналогичного периода прошлого года.

По всей Украине наблюдается сокращение производства молока

Об этом сообщают на профильном портале "Инфагро".

Снижение традиционно происходит за счет сокращения производства в хозяйствах населения, где объемы уменьшились почти на 3% по сравнению с прошлым годом. В частности, сельхозпредприятия за 8 месяцев потеряли прирост в два-три процента, Такая ситуация, похоже, сохранится до конца года.

С начала октября молоко сельхозпредприятий подорожало примерно на 3%, диапазон стоимости качественного сырья в середине октября составляет 9,00-9,95 грн / кг с НДС.Самая высокая цена фермерского молока сейчас находится на отметке 10 грн / кг, в то время как в прошлом году в этот же период она составляла 10,40 грн / кг. Молоко, произведенное в хозяйствах населения, уже второй месяц подряд оценивается ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сентябре 2018 года в Украине резко выросли цены на молоко и молочные продукты. 


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