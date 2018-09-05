Международные резервы Украины в августе составили 17,2 миллиардов долларов

По состоянию на 1 сентября текущего года сократились на 2,9%. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, к сокращению резервов привели несколько факторов.

В частности, интервенции Национального банка с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке. По итогам месяца было продано 668 млн долларов, из которых через интервенции по выбору лучшей цены были проданы 311,9 млн долларов и на аукционах - 356,1 миллионов долларов. При этом на пополнение резервов в августе куплено 16,7 миллионов долларов.

Также среди факторов регулятор называет платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга. В частности, в пользу Международного валютного фонда были уплачены средства в объеме 607,4 миллионов долларов, а также платежей в пользу МВФ, в августе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 миллионов долларов в эквиваленте, из которых 389,2 миллионов долларов составляли обслуживание и погашения по государственным ценным бумагам.

НБУ указывает, что на сокращение резервов повлияли и операции правительства по привлечению средств в иностранной валюте путем размещения государственных долговых бумаг. Так, объемы размещения облигаций внешнего государственного займа за этот период составили 725 миллионов долларов, внутренней - 382,1 миллионов долларов и 69,1 миллионов евро.

Кроме того, на сокращение повлияла и переоценка финансовых инструментов в сумме 19,9 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по предварительным данным на 1 августа 2018 года, международные резервы Украины составили 17,748 миллиардов долларов.