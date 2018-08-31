09:58 31.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Прямые иностранные инвестиции в Украину выросли

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие вырос на 3,3%.

Прямые иностранные инвестиции в Украину выросли

По сравнению с началом года инвестиции составили 1,3 миллиардов долларов. Как сказанол в сообщении, опубликованном в пятницу, 31 августа, на сайте Государственной службы статистики, задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля составила 8,1 миллиардов долларов.

При этом общий объем прямых иностранных инвестиций на 1 июля составил 40,7 миллиардов долларов.

Наибольшие объемы инвестиций зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях – 750,5 миллионов долларов и в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспорта и мотоциклов - 120,5 миллионов долларов.

В Госстате также напоминают, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно исследованию Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60%. Это было вызвано обесцениванием гривны и убытками компаний, в основном представляющих финансовый сектор.


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