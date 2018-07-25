В Минсоцполитики рассказали, когда возобновятся выплаты пенсий

Как сообщил директор финансового департамента "Укрпочты" Артур Муравицкий в эфире одного телеканала, "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий до 28 июля.

В Пенсионном фонде надеются в этом месяце осуществить полное финансирование, и обещают приложить к этому максимум усилий, чтобы граждане получили пенсии вовремя.

Стоит добавить, что задержки по выплатам возникли во второй половине июля.

Директор финансового департамента компании обещает, что как только финансирование поступит – пенсии будут выплачены.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связанны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда. Как уверяют в компании, Укрпочта работает в штатном режиме.