09:34 23.05.2018 | Экономика | Новости
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ОПЕК намерен увеличить объем добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти может принять решение о повышении добычи нефти.

ОПЕК намерен увеличить объем добычи нефти

Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в Картеле, на встрече ОПЕК в июне будет обсуждаться дальнейшая политика организации по производству.

Организация может принять решение об увеличении добычи нефти. На сегодняшний день рассматриваются все возможности, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне считает, что в ближайшие месяцы цена нефти может возрасти до 100 долларов за баррель.

По словам руководителя компании, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.

Кроме того, он подметил, что ОПЕК и Россия с начала прошлого года удерживали ограничения на добычу нефти для повышения цен.


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