На мировом рынке снизилась нехватка алюминия

За первый квартал 2018 года общий рынок всех государств первичного алюминия показал дефицит в 0,141 млн тонн, хотя по результатам 2017 года этот показатель равнялся 1,103 млн. тонн.
Об этом информируют данные Всемирного бюро металлургической статистики(WBMS).
Востребованность первичного алюминий за январь-март перешла планку в 14,9 млн тонн, что на 2,3% ниже аналогичного периода 2017 года.
Изготовление первичного алюминия, по подсчетам WBMS, за данный период сократилось на 0,1% согласно годовым показателям. На часть КНР в мировом объеме пришлось 8,119 млн тонн, сейчас это приблизительно 55% мирового изготовления. Государства Евросоюза подняли уровень показателей на 1,4%, NAFTA - сократили на 5,3%.
В марте 2018 года общее производство всех стран первичного алюминия равнялось 5,013 млн тонн, а сбывать удавалось 5,085 млн тонн. Для сравнения, в феврале на производство пришлось 4,803 млн тонн, а потребили 4,866 млн тонн.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидер Европейского парламента Антонио Таяни рассчитывает на освобождение от американских пошлин на сталь и алюминий.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов