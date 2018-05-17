На мировом рынке снизилась нехватка алюминия

Об этом информируют данные Всемирного бюро металлургической статистики(WBMS).

Востребованность первичного алюминий за январь-март перешла планку в 14,9 млн тонн, что на 2,3% ниже аналогичного периода 2017 года.

Изготовление первичного алюминия, по подсчетам WBMS, за данный период сократилось на 0,1% согласно годовым показателям. На часть КНР в мировом объеме пришлось 8,119 млн тонн, сейчас это приблизительно 55% мирового изготовления. Государства Евросоюза подняли уровень показателей на 1,4%, NAFTA - сократили на 5,3%.

В марте 2018 года общее производство всех стран первичного алюминия равнялось 5,013 млн тонн, а сбывать удавалось 5,085 млн тонн. Для сравнения, в феврале на производство пришлось 4,803 млн тонн, а потребили 4,866 млн тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидер Европейского парламента Антонио Таяни рассчитывает на освобождение от американских пошлин на сталь и алюминий.