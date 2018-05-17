12:30 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194267:test

На мировом рынке снизилась нехватка алюминия

За первый квартал 2018 года общий рынок всех государств первичного алюминия показал дефицит в 0,141 млн тонн, хотя по результатам 2017 года этот показатель равнялся 1,103 млн. тонн. 
 

На мировом рынке снизилась нехватка алюминия

Об этом информируют данные Всемирного бюро металлургической статистики(WBMS).

Востребованность первичного алюминий за январь-март перешла планку в 14,9 млн тонн, что на 2,3% ниже аналогичного периода 2017 года.

Изготовление первичного алюминия, по подсчетам WBMS, за данный период сократилось на 0,1% согласно годовым показателям. На часть КНР в мировом объеме пришлось 8,119 млн тонн, сейчас это приблизительно 55% мирового изготовления. Государства Евросоюза подняли уровень показателей на 1,4%, NAFTA - сократили на 5,3%.

В марте 2018 года общее производство всех стран первичного алюминия равнялось 5,013 млн тонн, а сбывать удавалось 5,085 млн тонн. Для сравнения, в феврале на производство пришлось 4,803 млн тонн, а потребили 4,866 млн тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидер Европейского парламента Антонио Таяни рассчитывает на освобождение от американских пошлин на сталь и алюминий.


Поделиться
Читайте также:
 
Киркоров нецензурно выругался в прямом эфире‍ шведского телевидения В Иране будет создан новый меткомбинат В Донецкой области боевики обстреляли школу, есть пострадавшие – ФОТО Звезда Голливуда сыграл свадьбу по религиозным буддистским канонам
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив