В Днепропетровской области началась проверка дорог, отремонтированных за последние два года

Местные власти создали специальную комиссию, в которую вошли представители областной госадминистрации, технадзора, подрядных организаций, местных громад и общественности. Как пояснил журналистам в четверг, 26 апреля, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, президент поставил задачу - качественное дорожное покрытие во всех населенных пунктах области.

В течение трех лет мы уже капитально отремонтировали почти полтысячи дорог. Теперь, после полного обновления необходима обязательные проверки, - пояснил он, добавив, что первые в этом году уже стартовали, поскольку отремонтированное покрытие должно служить не менее пяти лет. Такая гарантия от подрядчиков. Это прописано в договорах. Как и то, что возможные недостатки они будут переделывать за свой счет, – рассказал журналистам Резниченко.

Он также отметил, что подрядчики имеют месяц на устранение повреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 25 апреля, утвердил Государственную программу повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года. В частности, правительство сегодня одобрило постановление "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".