Розенко заверил, что более двух миллионов пенсионеров получили более тысячи гривен надбавки

Прибавка составила более тысячи гривен. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Вместе с тем, по его словам, пенсии не пересчитывались ни бывшим чиновникам, ни бывшим депутатам, ни бывшим прокурорам, ни бывшим судьям. Их эта пенсионная реформа не касалась, - заверил он, добавив, что наибольшее повышение пенсий получили те, кто имел достаточный трудовой стаж и достаточно высокую заработную плату, с которой они выходили на пенсию.

Кто-то, конечно, получил 200 гривен, а около ста тысяч человек - более пяти тысяч гривен. И я подчеркиваю, речь идет не о чиновниках, - сказал вице-премьер.

Розенко также пояснил, что речь идет о металлургах, шахтерах, людях, которые "всю жизнь "пропахали" на вредных производствах".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Розенко сообщил, что для перерасчета пенсий военным в Украине год дополнительно потребуется около восьми миллиардов гривен. Кроме того, как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пенсионный возраст в Украине в течение десяти лет повышать не будут.