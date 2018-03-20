В Кабмине рассказали, что остановит трудовую миграцию

Об этом передает пресс-служба Кабинет Министров Украины.

Как утверждает чиновник, в данный момент в Польше работает более миллиона граждан Украины. Также известно, что в странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовую миграцию именно из нашей страны. Поэтому, только поднятие зарплаты до 16 000 гривен поможет удержать украинцев на родине.

"Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн", - рассказал господин Зубко.

Вместе с тем Зубко подчеркнул, что сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 6000 гривен. Однако в небольших городах и сельской местности платят 3-4 тысяч гривен в месяц.

Именно по этой причине украинцы мигрируют в Польшу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза. Так, в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, а вот в прошлом году уже 13 млрд злотых. Таким образом в 2018 году украинцы привезли в свою страну около 100 млрд гривен.