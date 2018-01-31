Кабинет министров исключил три страны из списка офшоров

Соответствующее решение было приняло на заседании в среду, 31 января. При этом в Кабмине пояснили, что согласно отдельным нормам Налогового кодекса Украины, к указанной категории государств относятся те государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий (корпоративный налог) на 5% или более процентов, ниже, чем в Украине.

Кроме того, к таким странам Украина относит государства и территории, которые предоставляют субъектам хозяйствования льготные режимы налогообложения либо фактически позволяют им не платить указанный налог, или платить его по пониженной, по сравнению с Украиной, ставке.

Такие меры необходимы для недопущения размывания базы налогообложения налогом на прибыль, - пояснили в Министерстве финансов, Добавив, что доход, который получают резиденты этих стран в Украине, согласно нормам законодательства этих стран, не является объектом налогообложения, так как в отличие от украинской системы, момент налогообложения в этих государствах возникает в момент распределения прибыли, а не ее получения.

Вместе с тем в правительстве считают, что такая система несет риски минимизации предпринимателями-резидентами нашей страны уплаты налога на прибыль предприятий. По этим причинам указанные страны и были отнесены к соответствующему списку. Однако, после вступления в силу решения правительства, три указанные страны предоставили Украине информацию о том, что их налоговая система предусматривает налогообложение корпоративным налогом по ставке 15-20% при выплате дохода, что не соответствует критериям формирования Украиной списка стран, с контролируемыми операциями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 января, Министерство иностранных дел Латвии вручило Украине официальную ноту из-за внесения страны в список офшоров.