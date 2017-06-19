14:40 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы платят за ЖКУ на уровне 103%, - Зубко

Плата украинским населением ЖКУ сейчас находится на уровне 103 процентов.

Украинцы платят за ЖКУ на уровне 103%, - Зубко

Сегодня такое заявление сделал Г. Зубко – министр ЖКХ, а также развития регионов страны. Согласно его словам - с 2006-го года оплата жителями страны ЖКУ находилась примерно на уровне 92-97 процентов, при этом на сегодняшний день – на уровне 103 процентов.

Если сравнивать с прошлыми годами, то украинские граждане выдержали дисциплину в вопросах оплаты – отметил Зубко. При этом он также добавил, что в этом году граждане заплатили на 6,6 миллиарда гривен больше – если сравнивать с показателем прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, оккупированный Донбасс имеет задолженность за электричество – 3,9 миллиарда гривен.


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