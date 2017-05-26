Украинские аграрии завершают сеять подсолнечник

Так, подсолнечник был засеян на пяти миллионах гектаров – то есть 100 процентов к прогнозам. При этом украинскими аграриями также посеяна кукуруза – на площадях примерно четыре с половиной миллиона гектаров. Эти данные распространили сегодня в Минагрополитики.

В министерстве также добавили, что посев кукурузы составил больше четырех миллионов гектаров – на зерно, то есть – 97 процентов к необходимым площадям. Пшеница посеяна на 170-ти тысячах гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, по причине заморозков Украина в 2017 г. потеряет некоторую часть урожая.