На Ивано-Франковщине рассказали о потраченных на ремонт дорог средствах

Эти поступления – от акцизного налога, и из них примерно 196 миллионов в итоге выделили для проведения ремонта автодорог. Эти сведения распространили в Ивано-Франковской ОГА сегодня.

Благодаря указанным проступлениям с реализации подакцизных товаров в прошлом году региональными бюджетами для ремонта автотрасс направили 196 примерно миллионов гривен – подчеркнули в ОГА. Также известно, что деньги от акцизного налога поступали Укравтодору, однако с 2014-го налог просто пропадал среди общих налогов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Киевавтодор" представил про ход ремонта автодорог отчет.