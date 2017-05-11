16:35 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине рассказали о потраченных на ремонт дорог средствах

Бюджет Ивано-Франковщины еще в 2016-ом получил примерно 335 миллионов гривен.

На Ивано-Франковщине рассказали о потраченных на ремонт дорог средствах

Эти поступления – от акцизного налога, и из них примерно 196 миллионов в итоге выделили для проведения ремонта автодорог. Эти сведения распространили в Ивано-Франковской ОГА сегодня.

Благодаря указанным проступлениям с реализации подакцизных товаров в прошлом году региональными бюджетами для ремонта автотрасс направили 196 примерно миллионов гривен – подчеркнули в ОГА. Также известно, что деньги от акцизного налога поступали Укравтодору, однако с 2014-го налог просто пропадал среди общих налогов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Киевавтодор" представил про ход ремонта автодорог отчет.


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