В Украине увеличилось производство стали

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине в марте этого года было увеличено на 30%. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ее выплавка увеличилось на 9,1% – до 967 тысяч тонн.
Об этом свидетельствуют данные из Государственной службы статистики.
Как отмечается, за три месяца было произведено 2 миллиона 584 тысяч тонн стали, что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2016 года.
В то же время производство чугуна в марте в годовом исчислении уменьшилось на 23,3% и выросло на 9,3% в месячном исчислении, составив 1 миллион 569 тысяч тонн. За три месяца – 4 миллиона 852 тысяч тонн.
Кроме того в марте было произведено чугуна передельного и зеркального в чушках 1,569 млн тонн, в феврале 1,435 млн тонн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп принял решение на проверку импорта стали национальной безопасности США.