В Украине увеличилось производство стали

Об этом свидетельствуют данные из Государственной службы статистики.

Как отмечается, за три месяца было произведено 2 миллиона 584 тысяч тонн стали, что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2016 года.

В то же время производство чугуна в марте в годовом исчислении уменьшилось на 23,3% и выросло на 9,3% в месячном исчислении, составив 1 миллион 569 тысяч тонн. За три месяца – 4 миллиона 852 тысяч тонн.

Кроме того в марте было произведено чугуна передельного и зеркального в чушках 1,569 млн тонн, в феврале 1,435 млн тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп принял решение на проверку импорта стали национальной безопасности США.