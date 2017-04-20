16:38 20.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100164546:mysnichenko

Украина увеличила объемы экспорта яблок и груш

Украина в период с января этого года по март сумела нарастить объемы экспорта яблок.

Украина увеличила объемы экспорта яблок и груш

Кроме того – также страна наращивает объемы экспорта груш, айвы – примерно на 80% - доведя эту цифру до шести тысяч тонн. Эти данные –если сравнивать с таким же периодом прошлого года.

Эти сведения распространили в Совете по делам продэкспорта (UFEB). По сведениям департамента Совета – в течение периода в денежном эквиваленте объем экспорта вырос в два примерно раза, составив примерно 1,47 миллиона долларов.

В Совете добавили также, что внешнеторговое сальдо по указанной товарной группе сохраняется негативным, это несмотря на снижение объема импорта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина восстановила экспорт птицы в Евросоюз.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив