Украина увеличила объемы экспорта яблок и груш

Кроме того – также страна наращивает объемы экспорта груш, айвы – примерно на 80% - доведя эту цифру до шести тысяч тонн. Эти данные –если сравнивать с таким же периодом прошлого года.

Эти сведения распространили в Совете по делам продэкспорта (UFEB). По сведениям департамента Совета – в течение периода в денежном эквиваленте объем экспорта вырос в два примерно раза, составив примерно 1,47 миллиона долларов.

В Совете добавили также, что внешнеторговое сальдо по указанной товарной группе сохраняется негативным, это несмотря на снижение объема импорта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина восстановила экспорт птицы в Евросоюз.