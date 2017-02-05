Данилюк в январе заработал на командировках более 20 тысяч гривен

Из них должностной оклад министра за отработанное время составит восемь тысяч гривен. Все остальное, это надбавка за интенсивность труда.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщило в ответе на запрос журналистов Министерство финансов. При этом в ведомстве пояснили, что глава ведомства получил 1 440 гривен надбавки за выслугу лет, надбавка за интенсивность труда составила восемь тысяч гривен, отпускные министр получил в сумму 9 266,94 гривны, а все остальное - 21 155,7 гривен - оплата за дни командировки.

При этом согласно данным министерства, за декабрь прошлого года Данилюк получил заработной платы 110,2 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк за декларировал 177 985 гривен, 11 152 фунта стерлингов доходов, 155 тысяч долларов наличных средств.