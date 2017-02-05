Данилюк в январе заработал на командировках более 20 тысяч гривен

Заработная плата министра финансов Украины Александра Данилюка за января нынешнего года составила 47 862,64 гривны.
Из них должностной оклад министра за отработанное время составит восемь тысяч гривен. Все остальное, это надбавка за интенсивность труда.
Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщило в ответе на запрос журналистов Министерство финансов. При этом в ведомстве пояснили, что глава ведомства получил 1 440 гривен надбавки за выслугу лет, надбавка за интенсивность труда составила восемь тысяч гривен, отпускные министр получил в сумму 9 266,94 гривны, а все остальное - 21 155,7 гривен - оплата за дни командировки.
При этом согласно данным министерства, за декабрь прошлого года Данилюк получил заработной платы 110,2 тысяч гривен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк за декларировал 177 985 гривен, 11 152 фунта стерлингов доходов, 155 тысяч долларов наличных средств.