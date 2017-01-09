19:38 09.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство не допустит перевода украинцев на неполные ставки, - Розенко

Вице-премьер Украины Павел Розенко отметил, что правительство страны не допустит перевода украинцев на сокращенный рабочий день.

Правительство не допустит перевода украинцев на неполные ставки, - Розенко

Кроме того - на неполные ставки и иные нарушения прав служащих по причине роста минимальной зарплаты. Об этом Розенко заявил в рамках одного из интервью. По его словам - в бюджетной сфере - медицина, социальная сфера, культура – и правительство не допустит перевод служащих на сокращенный рабочий день и неполные ставки. Этот вопрос взят под контроль.

К примеру – уже была создана по поручению премьера Украины комиссия, которую возглавил вице-премьер. В комиссию вошли все профильные министры, вошли также и представители Госинспекции по труду, Госфискальной службы.

Как сообщал УРА-Информ, работодателям грозят штрафами за невыплату минимальной зарплаты.


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