Правительство не допустит перевода украинцев на неполные ставки, - Розенко

Кроме того - на неполные ставки и иные нарушения прав служащих по причине роста минимальной зарплаты. Об этом Розенко заявил в рамках одного из интервью. По его словам - в бюджетной сфере - медицина, социальная сфера, культура – и правительство не допустит перевод служащих на сокращенный рабочий день и неполные ставки. Этот вопрос взят под контроль.

К примеру – уже была создана по поручению премьера Украины комиссия, которую возглавил вице-премьер. В комиссию вошли все профильные министры, вошли также и представители Госинспекции по труду, Госфискальной службы.

Как сообщал УРА-Информ, работодателям грозят штрафами за невыплату минимальной зарплаты.