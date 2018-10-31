Украинская документалка будет бороться за Оскар

Об этом сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Режиссером картины выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в cотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.

На данный момент конкуренцию фильму составят около 160 лент, еще с десяток добавятся в ноябре.

Кстати, "Отдаленный лай собак" посоревнуется даже с Майклом Муром и его новым "Фарангейт 11". Это фильм о президенте США Дональде Трампе.

Победителей объявят в декабре.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "ТЕТ Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1" начал съемки исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа украинского писателя Василия Шкляра.