04:07 31.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская документалка будет бороться за Оскар

Украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" прошел квалификацию оскаровского комитета и вошел в список претендентов на соискание престижной премии. 

Украинская документалка будет бороться за Оскар

Об этом сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Режиссером картины выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в cотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.

На данный момент конкуренцию фильму составят около 160 лент, еще с десяток добавятся в ноябре.

Кстати, "Отдаленный лай собак" посоревнуется даже с Майклом Муром и его новым "Фарангейт 11". Это фильм о президенте США Дональде Трампе.

Победителей объявят в декабре.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "ТЕТ Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1" начал съемки исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа  украинского писателя Василия Шкляра.


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