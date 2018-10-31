Украинская документалка будет бороться за Оскар

Украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" прошел квалификацию оскаровского комитета и вошел в список претендентов на соискание престижной премии.
Об этом сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров на своей странице в Facebook.
Режиссером картины выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в cотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.
На данный момент конкуренцию фильму составят около 160 лент, еще с десяток добавятся в ноябре.
Кстати, "Отдаленный лай собак" посоревнуется даже с Майклом Муром и его новым "Фарангейт 11". Это фильм о президенте США Дональде Трампе.
Победителей объявят в декабре.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "ТЕТ Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1" начал съемки исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа украинского писателя Василия Шкляра.