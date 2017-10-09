Продюсера "Властелина колец" уволили за скандал с домогательствами

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Отметим, что компания также решила провести внутреннее расследование данных. Как рассказали десятки бывших и нынешних сотрудников Вайнштайна, продюсер заключал неоднократные мировое соглашение по меньшей мере с восемью женщинами — своими помощникацаии, актрисами и моделями.

К примеру, одной из них была актриса Роуз МакГоуэн, известная по роли в сериале "Зачарованные". В 2014 году Вайнштейн пригласил сотрудницу компании, проработавшую там всего один день, в отель, предложив ей сексуальные отношения в обмен на карьерный рост.

Добавим, что сейчас 65-летний Вайнштейн находится в бессрочном отпуске после обвинений в его сторону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторы сериала "Секс в большом городе" сделали громкое заявление о дальнейшей судьбе героев. По их словам, продолжения истории об четырех подруг не будет и точка.