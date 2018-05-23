В центре Киева обновили самые большие цветочные часы - ФОТО

Соответствующие снимки можно посмотреть на странице КО "Киевзеленстрой" в соцсети Facebook.

В пресс-службе сообщили, что цветочное панно площадью более 300 квадратных метров посвящено национальным символам Украины. Кроме этого, по центру коммунальщики высадили цветы и стилизовали их под звезды Евросоюза на желто-синем фоне. В общем для создания экспозиции высадили около 20 тысяч цветов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре украинской столице, а именно на Бессарабской площади, сдулся один из мячей Лиги чемпионов. Конструкция просто повисла на фиксирующих стропах.