В центре Киева обновили самые большие цветочные часы - ФОТО

В среду, 23 мая, на Майдане Независимости в Киеве открыли цветочные часы. Теперь по-новому выглядят сами часы и территория вокруг циферблата.
Соответствующие снимки можно посмотреть на странице КО "Киевзеленстрой" в соцсети Facebook.
В пресс-службе сообщили, что цветочное панно площадью более 300 квадратных метров посвящено национальным символам Украины. Кроме этого, по центру коммунальщики высадили цветы и стилизовали их под звезды Евросоюза на желто-синем фоне. В общем для создания экспозиции высадили около 20 тысяч цветов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре украинской столице, а именно на Бессарабской площади, сдулся один из мячей Лиги чемпионов. Конструкция просто повисла на фиксирующих стропах.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов