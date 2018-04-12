15:36 12.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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За месяц аэропорт “Киев” обслужил почти на 57% больше пассажиров, чем в прошлом году

В течении прошлого месяца марта в 2018 году международный аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского обслужил 155,7 тысяч пассажиров. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, это на 56,6% больше.

За месяц аэропорт “Киев” обслужил почти на 57% больше пассажиров, чем в прошлом году

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Киев”.

В общей сложности на обслуживании международных рейсов было зафиксировано 149,4 тысяч человек, а на внутренних - 6,3 тысяч человек.

Как указано в службе, количество рейсов в марте 2018 года равнялось 1 975 на прилет и вылет, а это на 29,8% больше соответствующего периода 2017 года. Из них международных рейсов - 1611, внутренних - 364.

Самыми востребованными международными направлениями выступили Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия), Анкара (Турция), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Рим (Италия), Мемминген (Германия).

В тот же час внутренних направлений ниболее популярными стали Одесса, Запорожье и Львов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций арестованной компании направлены в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) по решению Соломенского районного суда Киева.


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