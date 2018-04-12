За месяц аэропорт “Киев” обслужил почти на 57% больше пассажиров, чем в прошлом году

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Киев”.

В общей сложности на обслуживании международных рейсов было зафиксировано 149,4 тысяч человек, а на внутренних - 6,3 тысяч человек.

Как указано в службе, количество рейсов в марте 2018 года равнялось 1 975 на прилет и вылет, а это на 29,8% больше соответствующего периода 2017 года. Из них международных рейсов - 1611, внутренних - 364.

Самыми востребованными международными направлениями выступили Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия), Анкара (Турция), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Рим (Италия), Мемминген (Германия).

В тот же час внутренних направлений ниболее популярными стали Одесса, Запорожье и Львов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций арестованной компании направлены в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) по решению Соломенского районного суда Киева.