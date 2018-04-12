Кличко представит Киев на жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов

Известно, что он представит столицу Украины, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018.

Проводить процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА будут помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-капитан итальянской Ромы Франческо Тотти.

Жеребьевка начнется в 14.00 по киевскому времени. Транслировать событие будут ведущие европейские спортивные каналы. В Украине церемонию покажет канал Футбол-1.

Добавим, первые матчи 1/2 финала состоятся 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сайт "футбол 24" предоставляет своим читателям актуальные новости из мира футбола, а также необходимую информацию: расписание матчей, рейтинги футболистов, турнирные таблицы и прогнозы букмекеров.