07:45 05.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью произошла серьезная авария

В ночь на понедельник, 5 марта, в столице грузовик врезался в столб.

В Киеве ночью произошла серьезная авария

К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.

По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге грузовик снес столб.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 марта столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Телиги.


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