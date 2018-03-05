В Киеве ночью произошла серьезная авария

К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.

По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге грузовик снес столб.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 марта столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Телиги.