Киевского таможенника разоблачили на взятке в почти 6 тыс. долларов

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Правоохранители разоблачили факт получения неправомерной выгоды начальником таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины и гражданским лицом", - говорится в сообщении.

В свою очередь полиция также установила, что таможенник начал требовать и получать от гражданских лиц неправомерную выгоду за растаможивание товаров. Вместе с тем злоумышленник с брокером получили за такую "услугу" от гражданина 5600 долларов США.

Кроме того, при получении второй части оговоренной суммы в размере 350 долларов США, брокер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а указанные деньги изъяты. Добавим, что после проведения обысков по месту работы и жительства, задержан и начальник таможенного поста.

Сейчас указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины, а также им избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура города Киева в понедельник задержала чиновницу департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Женщина попалась за взятке в 40 тысяч гривен.