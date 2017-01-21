13:20 21.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице застрелили адвоката

Адвоката убили в ночь на 21 января на ул. Никольско-Слободская в Днепровском районе.

В столице застрелили адвоката

Об этом передает отдел коммуникации столичной полиции.  Около полуночи в полицию поступило сообщение от прохожих, видевших на земле человека в крови. На место выехала следственно-оперативная группа.

Согласно предварительным данным - неизвестный около дома, где проживал потерпевший, подошел сзади, выстрелив ему в голову. От ранения мужчина умер в больнице.

Правоохранители выяснили  личность погибшего. Это - 46-летний житель города, адвокат, который как раз возвращался домой. При осмотре места событий правоохранители обнаружили стреляную гильзу 7,65 мм, которую отправили для экспертизы.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине внук убил бабушку.


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