В столице застрелили адвоката

Об этом передает отдел коммуникации столичной полиции. Около полуночи в полицию поступило сообщение от прохожих, видевших на земле человека в крови. На место выехала следственно-оперативная группа.

Согласно предварительным данным - неизвестный около дома, где проживал потерпевший, подошел сзади, выстрелив ему в голову. От ранения мужчина умер в больнице.

Правоохранители выяснили личность погибшего. Это - 46-летний житель города, адвокат, который как раз возвращался домой. При осмотре места событий правоохранители обнаружили стреляную гильзу 7,65 мм, которую отправили для экспертизы.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине внук убил бабушку.