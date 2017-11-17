Open Case с Натальей Церковниковой за 16 ноября

Какое событие стало для агробизнеса ключевым в этом году, что больше всего повлияло на агросектор Украины, что больше всего повлияло на развитие аграрного бизнеса — об этом и не только говорим с гостями студии:

Тарас Высоцкий — генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Виктор Карбивский — генеральный директор компании "Лимагрейн Украина".

Глеб Коваленко — директор по маркетингу компании "МАИС".