13:18 17.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100179340:labazovych
Open Case с Натальей Церковниковой за 16 ноября
Специальный выпуск программы посвящается Дню агрария. В конце года, как обычно стоит подводить итоги работы за прошедший период и строить прогнозы на будущее. Поэтому в студии с лидерами аграрного рынка обсуждаем аграрный бизнес.
Какое событие стало для агробизнеса ключевым в этом году, что больше всего повлияло на агросектор Украины, что больше всего повлияло на развитие аграрного бизнеса — об этом и не только говорим с гостями студии:
Тарас Высоцкий — генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Виктор Карбивский — генеральный директор компании "Лимагрейн Украина".
Глеб Коваленко — директор по маркетингу компании "МАИС".