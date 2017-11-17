13:18 17.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Open Case с Натальей Церковниковой за 16 ноября

Специальный выпуск программы посвящается Дню агрария. В конце года, как обычно стоит подводить итоги работы за прошедший период и строить прогнозы на будущее. Поэтому в студии с лидерами аграрного рынка обсуждаем аграрный бизнес.

Open Case с Натальей Церковниковой за 16 ноября

Какое событие стало для агробизнеса ключевым в этом году, что больше всего повлияло на агросектор Украины, что больше всего повлияло на развитие аграрного бизнеса — об этом и не только говорим с гостями студии:

Тарас Высоцкий — генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Виктор Карбивский — генеральный директор компании "Лимагрейн Украина".

Глеб Коваленко — директор по маркетингу компании "МАИС".


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