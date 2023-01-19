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Дуда озвучил, когда наступит ключевой момент в войне против РФ: встанет вопрос выживания Украины

Родион Власов

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления на панели Всемирного экономического форума в Давосе, призвал Запад усилить военную поддержку Украине.

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Об этой информации сообщил Donpress.com, передает Ura-inform.

Польский президент высказал опасения, что через несколько месяцев, а возможно, даже недель, наступит ключевой момент этой войны и встанет вопрос выживания украинского государства.

«Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие сейчас имеет решающее значение. Важно отправить сейчас военную поддержку, особенно современные танки, ракеты для защиты, но в первую очередь, чтобы остановить российское наступление», – сказал он.

Анджей Дуда уверен, что РФ в ближайшее время готовит новое наступление, и уже предоставленного Украине оружия может не хватить.

«Хватит ли этого? Боюсь, что нет. Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украине нужно больше наших усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Ситуация сложная, и в следующие месяцы или даже недели будет ключевой момент в этой войне. И этот момент ответит, выживет Украина или нет», – резюмировал президент Польши.

Напомним, ранее сообщалось, НАТО может ввести войска в Украину: Пинкус сообщил, когда это произойдёт.

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