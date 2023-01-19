Политика

Кремль «ударил в спину» союзник: СМИ выяснили, кто сделал неожиданные заявления о Донбассе

Родион Власов

Стало известно, что Российская Федерация может потерять еще одного союзника, на которого рассчитывала в условиях международной поддержки.

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Об этой информации сообщили в Bloomberg, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что выделился тот, кого еще недавно в России считали чуть ли не другом – президент Сербии Александр Вучич. Он достаточно четко высказался не только насчет оккупированного Донбасса, но и Крымского полуострова.  

«Для нас Крым является Украиной. Донбасс – это тоже часть Украины. Так и останется», – сказал Вучич.

Затем он добавил, что Сербия изначально отрицала факт своей поддержки вторжения Российской Федерации в Украину. Более того, он сказал журналистам, что специально изучал русский язык ради общения с лидером РФ Владимиром Путиным без посредников. Однако, по его словам, он не поддерживал связь с диктатором уже на протяжении нескольких месяцев.

Так же журналисты Bloomberg опубликовали свой комментарий насчет вышеупомянутого заявления. Они уверены, что Сербия, хоть и являлась ближайшим союзником Кремля в Европе, уже сейчас демонстрирует намерения дистанцироваться от Москвы из-за развязанной ею войны в Украинском государстве.

Напомним, Порошенко сделал новое признание: экс-президент сказал, где был, и что его шокировало.

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