Как «откосить» от армии в РФ: бывший политик назвал 100% способ

Экс-нардеп Украины Борислав Береза обратил внимание на случай, который сам мужчину от гибели на бессмысленной войне. Выяснилось, что благодаря одному лишь действию каждый сможет себя обезопасить, но, как считает бывший политик, не все способны на такой поступок.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале бывший народный депутат сказал, что инцидент произошел в городе Урюпинск. Мужчина перед тем, как получил повестку, ходил к тарологу. Она ему предсказала, что у того будет отсрочка от службы в армии.

Однако, безусловно, магия не сработала. Мужчина все-таки получил повестку. Затем он решил избить женщину-таролога.

«В данный момент его задержали. Находится в СИЗО. Вопрос о его призыве уже не рассматривается. Какие еще нужны доказательства, что карты не врут? Это действительный лайфхак. Россияне, возьмите метод на вооружение», – сообщил Береза.

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