Здоровье

Врачи сказали, к чему приводит сон на животе: эксперты выяснили, насколько это опасно

Ирина

Как известно, сон является очень важным временем, в которое организм восстанавливает свои силы. Однако медики выяснили, что сон на животе может привести к ряду проблем, которые будут сильно мешать человеку вести обычный образ жизни.

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Доктор в кармане», передает «УРА-Информ».

Как заявили эксперты, сон на животе может способствовать появлению головной боли. Более того, он может даже закончиться настоящим инсультом, который, как известно, часто заканчивается смертью человека.

«В шейном отделе позвоночника проходят две позвоночные артерии, обеспечивающие мозг примерно 10 – 15% питания. При повороте головы в сторону пережимается артерия с этой стороны, что нарушает питание мозга и вызывает ишемию», – сообщают врачи.

Они уверяют, что сон на животе, когда голова повернута подобным образом, может стать причиной головных болей утром. Более того, люди с атеросклерозом сосудов (чаще всего это пожилые люди) подвергаются дополнительному риску – инсульту во время сна на животе из-за плохого притока крови к мозгу.

«Следящим за красотой лица сообщим неприятную новость: сон на животе может приводить к появлению отеков на лице утром и провоцировать образование морщин», – заключили медики.

Напомним, алкоголь оказался весьма полезным для здоровья: ученые выяснили интересный факт.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Ученые выяснили, как можно легко подавить COVID-19: проведено важное исследование

Гигиенический препарат против коронавирусной инфекции содержит активное вещество, воздействующее на микробы ротовой полости. Именно он, как узнали эксперты, способен нейтрализовать ковид.

Ирина

Алкоголь оказался весьма полезным для здоровья: ученые выяснили интересный факт

Ученые провели исследования и выяснили, что употребление алкоголя благотворно влияет на здоровье человека и может предотвратить серьезные заболевания.

Ирина

Землю накроет мощная магнитная буря: ученые выяснили, когда это случится

В субботу, 1 октября, на Землю может обрушиться магнитная буря G2. Хотя серьезной опасности представлять она не будет, однако чувствительным к космическим явлениям людям необходимо соответствующим образом подготовиться.

Ирина

Найден простой способ борьбы со стрессом: эксперты выяснили, как держать себя в руках

Многочисленные исследования связывают жизнь в городе с риском развития тревоги, депрессии, проблем с психическим здоровьем и даже шизофрении. На этот раз исследователи сосредоточились не на причинах стресса, а на том, как его предотвратить.

Ирина

Сладкая газировка может вызвать рак: ученые предупредили, как уберечь свое здоровье

Ученые утверждают, что употребление определенного количества газированных напитков в день значительно увеличивает риск развития не только ожирения, но также раковых заболеваний. Эксперты, тем не менее, предупредили, как можно избежать подобных проблем при употреблении любимых напитков.

Ирина

Чай может помочь от опасного заболевания: ученые сказали, что лечит напиток

Недавнее исследование продемонстрировало, что каждодневное употребление чая может снизить риск развития сахарного диабета. Однако специалисты предупредили, что в данном отношении количество выпитого чая все-таки имеет значение.