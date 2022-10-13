Врачи сказали, к чему приводит сон на животе: эксперты выяснили, насколько это опасно

Как известно, сон является очень важным временем, в которое организм восстанавливает свои силы. Однако медики выяснили, что сон на животе может привести к ряду проблем, которые будут сильно мешать человеку вести обычный образ жизни.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Доктор в кармане», передает «УРА-Информ».

Как заявили эксперты, сон на животе может способствовать появлению головной боли. Более того, он может даже закончиться настоящим инсультом, который, как известно, часто заканчивается смертью человека.

«В шейном отделе позвоночника проходят две позвоночные артерии, обеспечивающие мозг примерно 10 – 15% питания. При повороте головы в сторону пережимается артерия с этой стороны, что нарушает питание мозга и вызывает ишемию», – сообщают врачи.

Они уверяют, что сон на животе, когда голова повернута подобным образом, может стать причиной головных болей утром. Более того, люди с атеросклерозом сосудов (чаще всего это пожилые люди) подвергаются дополнительному риску – инсульту во время сна на животе из-за плохого притока крови к мозгу.

«Следящим за красотой лица сообщим неприятную новость: сон на животе может приводить к появлению отеков на лице утром и провоцировать образование морщин», – заключили медики.

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