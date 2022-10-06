Здоровье

Алкоголь оказался весьма полезным для здоровья: ученые выяснили интересный факт

Ирина

Ученые провели исследования и выяснили, что употребление алкоголя благотворно влияет на здоровье человека и может предотвратить серьезные заболевания.

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Об этой информации сообщили эксперты из SSA, передает «УРА-Информ».

Исследователи провели подробный анализ 24 478 человек и обнаружили, что употребление алкоголя и слабоумие связаны. Известно, что люди, редко употребляющие алкоголь, гораздо чаще страдают деменцией в пожилом возрасте.

Среди респондентов, чей средний возраст на начало 71,8 года, продолжали регулярно употреблять алкоголь 54,2%. Другие воздерживаются от алкогольных напитков.

Неожиданная польза спиртных напитков

Результаты анализа показывают, что люди, которые не употребляют алкоголь, больше всего подвержены риску развития слабоумия. Добровольцы, которые время от времени употребляют алкоголь, даже в небольших количествах, имеют меньший риск слабоумия.

После поправки на пол мужчины чаще страдали деменцией, в то время как женщины не обнаружили связи между употреблением алкоголя и деменцией.

Доза – это важно

В то же время ученые не определили, сколько алкоголя может предотвратить развитие старческого слабоумия, поэтому не стоит экспериментировать со спиртными напитками, чтобы не навредить организму.

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