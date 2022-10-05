Чернобыльская зона сильно изменила лягушек: ученые показали, что произошло с земноводными (фото)

Ученые установили, что более чем через 35 лет после Чернобыльской катастрофы кожа лягушек резко поменялась. Выяснилось, что радиация по-своему отразилась на животных, которые стали невольными заложниками техногенного ужаса.

Время чтения: 1 Мин. , 59 Секунд

Об этой информации сообщили в New Atlas, передает «УРА-Информ».

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, несомненно, стала одной из величайших и самых страшных трагедий в мире. Тогда в окружающую среду вышло огромное количество радиоактивных веществ, в результате чего площадь в 2,6 тысяч квадратных километров была непригодна для проживания.

В то же время зона отчуждения является для ученых уникальным микрокосмосом — здесь они могут реально наблюдать за развитием различных видов в среде с повышенным уровнем радиации. В новом исследовании испанские ученые Пабло Бураццо и немец Орисаола из станции Биологического заповедника Доньяна решили использовать этот момент, чтобы понять, как чернобыльские животные могут адаптироваться к новым условиям жизни.

Первые посещения ученых

Ученые впервые посетили запретную зону в 2016 году. За это время исследовательской группе удалось найти несколько восточных лягушек с особым окрасом. Представители этого вида, как правило, светло-зеленого цвета, но встречающиеся у ученых лягушки имеют черный цвет, что привлекает внимание биологов. Ученые выдвинули гипотезу, что цвет кожи лягушки связан с уровнем радиации, но для получения более точных результатов необходимы дополнительные исследования.

В течение следующих нескольких лет ученые вернулись в район Чернобыля, чтобы лучше изучить восточных лягушек. Всего ими задокументировано около двухсот представителей этого вида, все с разным цветом кожи в зависимости от того, где они были найдены.

Всего учеными обследовано 12 объектов с разным уровнем радиации, в том числе 4 объекта за пределами защитной зоны. Они обнаружили, что цвет лягушек в наиболее пораженных областях был пепельно-черным, но оставался таким же или немного темнее в периферийных областях. Древесные лягушки в вольере были в среднем более чем на 40% темнее, чем их сородичи в чистых прудах.

Неожиданные выводы

Дальнейшие исследования восточных лягушек показали, что меланин отвечает за изменение цвета их кожи — потемнение кожи и уменьшение повреждения клеток, вызванного радиацией. Известно, что меланин защищает от ультрафиолетового излучения, но ученые считают, что он также может уменьшить последствия воздействия радиации.

Лягушки изменились

Благодаря этому ученые считают, что лягушки, найденные в наиболее загрязненных районах во время стихийного бедствия, на самом деле получили огромный бонус от природы, позволивший им не только выжить, но и размножаться. И вот спустя более 35 лет и десятков поколений лягушек темная кожа стала нормой для восточных лягушек в этих районах.

Ученые надеются, что их исследования будут способствовать многим другим, и что в будущем ученые смогут лучше понять последствия ядерных катастроф и способность экосистем восстанавливаться после разрушения.

Напомним, Земля в будущем сильно изменится: ученые показали, какой будет карта мира.