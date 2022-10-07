Генштаб предупредил, что Путин приготовил для Украины на свой день рождения: подробности

Генеральный штаб Украинского государства предупредил, что 7 октября может быть очень тревожным для нашей страны. Это связано с тем, что диктатору Кремля Владимиру Путину исполняется 70 лет, которые могут отметиться кровавой датой в Украине.

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Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, сославшаяся на официальное заявление замначальника Генштаба Алексей Громова, передает «УРА-Информ».

В самом начале представитель ведомства отметил, что «подарком» для Путина могут быть массированные обстрелы Украины. Он уверяет, что у россиян наблюдается странная привязанность к определенным датам, и на них они обычно начинают еще рьянее обстреливать мирные города Украины.

По мнению Громова, массированная атака может служить в качестве символического «подарка» президенту Российской Федерации. Впрочем, на этом фоне разведка США пока молчит, и не предупреждает о том, что для Киева или других городов есть серьезная угроза.

Напомним, истребители РФ вторглись в страны НАТО: СМИ рассказали о курьезном случае.