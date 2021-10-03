Ученые решили одну из главных проблем всех смартфонов

Иностранными учёными из Университета Макгилла наконец найдено решение в борьбе с главной проблемой смартфонов.

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Об этой информации сообщил Dailymail, передает Ura-inform.

Наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы смартфонов-это разного рода повреждения стекла устройства. Особенно часто это происходит при его падении на землю.

Учёными было разработано стекло для смартфонов, которое очень устойчиво к разрушению. Они создали стекло в пять раз прочнее существующего.

Исследователей заинтересовал внутренняя часть перламутрового слоя раковины моллюска и они попытались искусственно создать его.

«Состав Раковины на девяносто пять процентов состоит из мела, а он в обычном виде достаточно хрупок. А внутри раковина покрыта перламутром-карбонатом кальция в кристаллическом виде. В его составе микроскопические «кирпичики», которые гибкие но при этом очень прочные, могут выдержать удар и не разрушиться. Поэтому и раковина из-за такого сочетания в три тысячи раз прочнее, чем если брать отдельно каждый материал из которого она состоит»-пояснили исследователи.

Учёные воссоздали данную технологию, соединив стекло и акрил. И они удивились прочности и дешевизне полученного материала, но он был не прозрачный. Учёные быстро решили эту проблему:

«Мы перенастроили показатели преломления акрила и он плавно слился со стеклом и был получен прозрачный композит. Более того, полученный материал получился в три раза прочнее обычного стекла и в пять раз более устойчив к удару»-сказали учёные.

Так же они полагают что это идеальный вариант решения всех смартфонов. И скоро производители начнут использование их изобретения.

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